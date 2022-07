Kaisheim

18:10 Uhr

Millionen-Baustelle abgeschlossen – so sieht die JVA Kaisheim nun aus

Plus In der JVA Kaisheim sind das neue Versorgungszentrum und die Sporthalle fertig. Die Bauarbeiten haben lange gedauert, waren schwierig und mit 35 Millionen Euro nicht günstig.

Von Wolfgang Widemann

Fünf Jahre lang haben die Bauarbeiten für ein neues Versorgungszentrum und eine Turnhalle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim gedauert. Am Ende ist davon kaum etwas zu sehen. Grund: Das Bauwerk auf dem Gefängnisareal befindet sich größtenteils unter der Erde. Die Kosten sind gewaltig. Mehr als 35 Millionen Euro investierte der Freistaat in das Vorhaben. Dieses sei dennoch kein Luxus, sondern absolute Notwendigkeit, betonten mehrere Redner bei der offiziellen Einweihung.

