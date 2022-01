Prozess: Häftling entblößt sich vor Beamtin

Plus Weil er in der JVA Kaisheim vor einer Beamtin die Hosen heruntergelassen hat, wird ein Gefangener verurteilt und muss jetzt länger im Knast bleiben.

Dass der Ton in einer JVA ab und an rauer ist, kann sich jedermann denken. Doch ein Häftling der JVA Kaisheim hat es übertrieben und musste sich jetzt vor Gericht wegen zweifacher Delikte behaupten: Zum einen hat er seine Männlichkeit vor einer Justizvollzugsbeamtin entblößt, eine andere attackierte er verbal. Die Konsequenz: Der 64-jährige Häftling muss vier Monate zusätzlich im Gefängnis bleiben.