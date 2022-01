Prozess um Bestechung in JVA Kaisheim: Wichtiger Zeuge fehlt erneut

Plus Ein Häftling soll einen Beamten gebeten haben, Handys ins Gefängnis zu schmuggeln. Auch beim zweiten Termin am Amtsgericht Augsburg kommt wichtiger Zeuge nicht.

Immer wieder tauchen Handys im Gefängnis auf. Wie genau diese dort reingeschmuggelt werden, bleibt oft unklar. Manchmal bekommen Bedienstete auch konkrete Angebote. So geschehen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim. Ein Häftling muss sich deshalb vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten. Ihm wird Bestechung eines Beamten vorgeworfen. Ein wichtiger Zeuge fehlte nun allerdings - wieder einmal.