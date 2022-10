Räte lehnen Mobilfunkmasten an Bahnstrecke bei Sulzdorf ab

Der Standort des Masts liegt nahe dem Biberhof, der zur Gemeinde Fünfstetten gehört. Der Gemeinderat in Kaisheim verweigert die Zustimmung.

Die Firma ATC, ein international agierender Funkturm-Bauer, möchte auf Sulzdorfer Flur an der Bahnstrecke Donauwörth–Treuchtlingen einen Mobilfunkmast bauen. Ein entsprechender Bauantrag hat nun den Gemeinderat in Kaisheim beschäftigt. Dieser verweigerte dem Vorhaben sein Einvernehmen.

Den Plänen zufolge soll nordwestlich von Sulzdorf ein 50 Meter hoher Stahlgittermast entstehen, auf dem der Mobilfunk-Anbieter Telefónica (O₂) eine Sendeanlage installiert. Der Standort liegt an der Grenze zur Gemarkung Fünfstetten. Dort ist der Biberhof auch das am nächsten befindliche Wohnanwesen.

Landratsamt kann die Gemeinde Kaisheim überstimmen

Die Ratsmitglieder in Kaisheim lehnten den Bauantrag ohne weitere Diskussion mehrheitlich ab. Bürgermeister Martin Scharr wies in der Sitzung darauf hin, dass das Vorhaben baurechtlich genehmigungsfähig sei. Soll heißen: Wenn der Gemeinderat nicht zustimmt, könne das Landratsamt das Einvernehmen ersetzen. Bevor dies passiere, würden jedoch den formalen Vorgaben zufolge noch einmal die Ratsmitglieder in Kaisheim gehört. (wwi)