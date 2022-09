Kaisheim

19:13 Uhr

Recyclinghof in Kaisheim ist geschlossen

Plus Der AWV schließt den Recyclinghof in Kaisheim und den Grünsammelplatz in Gunzenheim. Warum dies erfolgt und die Gemeinde am Ende doch davon profitiert.

Von Wolfgang Widemann

Die Gemeinde Kaisheim hat im Einvernehmen mit dem Abfallwirtschaftsverband (AWV) den Recyclinghof im Kernort und den Grünsammelplatz in Gunzenheim geschlossen. Die Einrichtungen hatten somit am 17. September letztmals auf. Am Samstag, 1. Oktober, wäre der nächste Termin gewesen, doch an diesem bleiben sie geschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

