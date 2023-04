Kaisheim

Rettungshundetraining in Kaisheim: Diese Spürnasen retten vermisste Menschen

Die geprüften Rettungshunde des BRK Nordschwaben tragen eine Plakette. Wie eine Art "TÜV" zeigt diese an, wann der Hund wieder zur nächsten Prüfung muss.

Plus Pro Jahr werden in Nordschwaben rund 50 Personen vermisst. Dann kommen die Rettungshunde des BRK zum Einsatz. In Kaisheim haben jetzt 38 Tiere die Prüfung abgelegt.

Von Jule Eibl

Früh ist der Morgen, frisch sind die Temperaturen. 38 Hunde und ihre Herrchen haben sich hier am Schlössle bei Kaisheim eingefunden. Aus Passau, dem Allgäu oder Coburg sind sie gekommen, um hier ihre Rettungshundeprüfung abzulegen. Wer an dieser Wiese steht, hat zuvor schon über zwei Wochen Theorie gebüffelt. Jetzt geht es an die Praxis. Denn im "Berufsalltag" sind die Vierbeiner bei der Suche nach vermissten Menschen eine wichtige Hilfe.

Die Flächensuchhunde, die alle zum Bayerischen Roten Kreuz gehören, werden darauf trainiert, menschlichen Geruch im Gelände zu finden und anzuzeigen. Anders als sogenannte Mantrailer, denen der spezielle Geruch einer bestimmten Person zur Spurensuche gegeben wird. Alle achtzehn Monate muss die Prüfung wiederholt werden, um nachzuweisen, dass das Team einsatzfähig ist. Und das ist auch wichtig, denn allein die Staffel Nordschwaben, die aus zehn Mitgliedern besteht, hat jährlich 40 bis 50 Einsätze. "Dieses Jahr werden es wohl einige mehr, wir hatten jetzt schon zwanzig", sagt Staffelleiterin Sina Raab. Häufig ist es so möglich, vermisste Personen auch im Dunkeln, bei jedem Wetter und im unwegsamen Gelände schnell zu finden und wenn nötig professionelle Hilfe zu leisten.

