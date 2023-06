Rollerfahrer ist unter Alkoholeinfluss in Kaisheim unterwegs

In Kaisheim kontrolliert die Polizei einen 63-jährigen Rollerfahrer. Er nimmt den Helm ab und es riecht nach Alkohol. Ein Test ergibt 0,7 Promille.

Unter Alkoholeinfluss ist ein 63-Jähriger am Sonntagnachmittag mit dem Roller in Kaisheim unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife kontrollierte ihn in der Ulrichstraße. Beim Abnehmen des Helms stellten die Beamten laut Polizei deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer aus einer Juragemeinde fest. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Die Polizei ließ den Mann nicht weiter fahren, obendrauf gab es eine Anzeige sowie eine ärztliche Blutentnahme auf der Dienststelle. (AZ)