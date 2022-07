Rollerfahrer ohne Helm und Versicherung in Kaisheim erwischt

Weil er ohne Helm unterwegs war, ist ein Mann aus Kaisheim von der Polizei Donauwörth gestoppt worden.

Ein 47-jähriger Kaisheimer ist bei einer Verkehrskontrolle in Kaisheim ohne Helm auf seinem Motorroller erwischt worden. Außerdem stellten Beamte fest, dass der Mann ein ungültiges blaues Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 an dem Kleinkraftrad montiert hatte. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und zeigten den Fahrer wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz an. Er schob seinen Roller nach Hause. (AZ)