Schirmständer, Weihnachtsmusik und eine große Spende bei Aktion in Kaisheim

In Kaisheim organisierten Vereine und Künstler 2022 erstmals einen kleinen Weihnachtsmarkt. Die Entstehungsidee ist kurios, das Engagement vorbildlich.

Es war ein Gemeinschaftsprojekt der besonderen Art in Kaisheim: Erstmals hatten sich verschiedene Vereine und Privatpersonen aus der Marktgemeinde zusammengetan und einen kleinen, aber sehr feinen Weihnachtsmarkt vor der Hofwirtschaft organisiert. An zwei Wochenenden boten die Ehrenamtlichen eine zauberhafte Atmosphäre und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm bei Würstl und Glühwein. Weil alle Beteiligten und Künstler auf Gage und Gehalt verzichteten, kam am Ende eine stattliche Spendensumme zusammen, von der nun vier Organisationen profitieren.

Jetzt überreichte Johann Schmid, Vorsitzender des Vereins zum Erhalt der Hofwirtschaft in Kaisheim, jeweils 800 Euro an Martin Oberman vom Verein Kinder wollen leben, spielen, lachen, an Gabriela Becker vom Verein Lacrima – Zentrum für trauernde Kinder und an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. 300 Euro gingen an Judith Haupt für den Kindergarten in Kaisheim.

Viel Musik gab es bei der "Weihnachts-Night" vor der Hofwirtschaft in Kaisheim zu hören. Foto: Sigmar Hientzsch

Aus geschmückten Weihnachtsbäumen entstand die Idee für einen Weihnachtsmarkt

Die Idee für einen kleinen Weihnachtsmarkt war spontan entstanden, wie Schmid berichtet. Die einbetonierten Ständer für die Sonnenschirme sollten auch im Winter nicht so blank dastehen. Also entschloss sich der Verein, der auch in der Hofwirtschaft immer mehr Angebote vor Ort realisiert, in jeden Schirmständer zu Weihnachten einen Tannenbaum zu stecken. Verschiedene Vereine am Ort sollten jeweils einen schmücken. 2020 entstand so erstmals ein kleiner Hain aus Christbäumen vor der Dorfwirtschaft.

Und weil dann der Gedanke nach einem heißen Glühwein zwischen den geschmückten Bäumen nicht mehr weit war, machte sich ein Team daran, ein Konzept für einen kleinen Weihnachtsmarkt zu entwickeln. Am Ende engagierte sich die Feuerwehr Kaisheim, der Förderverein Hofwirtschaft, der Obst- und Gartenbauverein, der Pfarrgemeinderat, der Schützenverein und der Sportverein Kaisheim. Auch Christos Stergiou, Wirt in Kaisheim, packte mit an. Ortsansässige Firmen unterstützten das Projekt ebenfalls. 2023 soll die Kaisheimer "Hofwirt-Weihnachts-Night" wieder stattfinden – allerdings an einem Wochenende von Freitag bis Sonntag. (fene)

Lesen Sie dazu auch