Simon & Jan im Thaddäus: Hoch komisch und tiefgründig

Plus Ein Musikkabarett-Duo wandelt im Kaisheimer Thaddäus schwindelfrei zwischen schonungslosen Wahrheiten und aberwitzigen Fantasien. Am Ende heißt die Botschaft: Alles wird gut!

Da sitzen die beiden Burschen auf der Bühne des Thaddäus und tun auf raffinierte Weise so, als könnten sie kein Wässerchen trüben. Sie sind die pure Harmlosigkeit, wie sie da Charme versprühen, wie Jan mit sanfter Stimme und schmeichelnden Worten einzulullen versteht und Simon mit zart angedeutetem Lächeln all diese Treuherzigkeit unterstreicht. Die wunderschönen Gitarrenklänge, die sie virtuos zupfen, die filigranen Läufe, die sie perlen lassen, tun ein Übriges dazu. Es ist beinahe schon Lagerfeuerträumerei, die da im Saal des Kaisheimer Thaddäus aufkommt. Wir lieben sie dafür, die beiden Jungs, die uns diese Wohlfühlromantik zaubern.