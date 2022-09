Kaisheim

vor 32 Min.

So fahren die Busse zur Abt-Ulrich-Schule nach Kaisheim

An der Abt-Ulrich-Schule in Kaisheim beginnt am Dienstag wieder der Unterricht.

Artikel anhören Shape

Am Dienstag beginnt die Schule auch wieder an der Abt-Ulrich-Schule in Kaisheim. So kommen die Kinder und Jugendlichen mit dem Bus dorthin.