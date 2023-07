Kaisheim

So geht es dem schwer verunglückten Bürgermeister aus Kaisheim

Plus Zweiter Bürgermeister Markus Harsch informiert in Kaisheim die Öffentlichkeit über den Gesundheitszustand von Martin Scharr. Wie es nun im Rathaus weitergeht.

Von Wolfgang Widemann

Die gute Nachricht vorneweg: Rund eineinhalb Wochen nach seinem Unfall ist der Kaisheimer Bürgermeister Martin Scharr außer Lebensgefahr. Dies teilte sein Stellvertreter Markus Harsch am Dienstagabend in einer Sitzung des Gemeinderats mit. Die weniger gute Nachricht: Scharr hat nach Angaben von Harsch bei dem Sturz vom Fahrrad schwerste Verletzungen erlitten und wird lange Zeit nicht in der Lage sein, sein Amt auszuüben. Dies stellt die Kommune und vor allem den Zweiten Bürgermeister vor eine große Herausforderung. Das Unglück wirkt sich zudem auf die Politik auf Kreisebene aus.

Der Unfall passierte – wie gemeldet – am Sonntag, 9. Juli, in Kaisheim auf der Kreisstraße zwischen der Bernhardisiedlung und dem Kernort. Scharr fuhr mit seinem Elektrofahrrad den Berg hinab. Er war auf dem Gehweg unterwegs. Nach der Linkskurve stürzte der 53-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung und prallte etwa 100 Meter vor dem Kaisheimer Ortsschild mit dem Kopf voraus gegen einen Laternenmasten – das einzige Hindernis an der Straße auf mehreren Hundert Metern.

