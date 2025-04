Solo für Cashman

Wissen sie wie CUM/EX funktioniert? Nein, dann besuchen sie CashMan, der erklärt es Ihnen. Am Donnerstag gastierte der Satiriker Chin Meyer in der Kleinkunstbrauerei Thaddäus in Kaisheim, der dem begeisterten Publikum in einer mitreißenden Vorstellung sein Programm „Cash Man!“ präsentierte. Eigentlich spielt er laut eigener Aussage nicht gerne vor großem Publikum, wie er mit einem Augenzwinkern anmerkte, für Kaisheim und Jürgen Panitz machte er aber eine Ausnahme. Im seinem Programm geht es einerseits um die großen Fragen aus der Finanzwelt, aber andererseits ebenso um banale Alltagsfragen. Als selbsternannter Geld-Guru surft er durch die Welt der zwielichtigen Finanzjongleure und windigen Vorsorgeberater, wobei kein Klischee ausgelassen wird. Natürlich können dabei auch kleine Seitenhiebe auf die aktuelle Politik -man denke nur an „Sondervermögen“ - und ihre Protagonisten nicht ausbleiben. Mimik, Gestik und seine Stimme helfen immer wieder die komischsten Situationen zu kreieren und das Publikum aktiv auf dieser Reise mitzunehmen. Einmal mehr hat Jürgen Panitz einen herausragenden Künstler für seine Kleinkunstbühne gewinnen können, was das Publikum mit tosendem Applaus honorierte. Fazit: absolut sehenswert.

