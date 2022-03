Sorgen um die Finanzen und das Miteinander in Kaisheim

Plus Ein Großteil des Gemeinderats in Kaisheim trägt den Haushalt für 2022 mit. Jedoch gibt es auch Kritik und mahnende Worte.

Manfred Blaschek von der PWG umschrieb das Paket, das der Gemeinderat in Kaisheim für das Jahr 2022 geschnürt hat, so: "Für Wünsche war kein Platz." Mit den Stimmen der CSU, der PWG und der Grünen beschloss das Gremium den Haushalt. Der sei unter schwierigen und zudem wechselnden Rahmenbedingungen entstanden, hieß es von verschiedener Seite. Die drei Räte der Freien Bürgerstimme (FBS) lehnten den Etat ab. Zweiter Bürgermeister Markus Harsch (CSU) äußerte sich besorgt über das Klima im Gemeinderat.