Sportverein Kaisheim gewinnt den Vereinspokal 2025

Große Beteiligung und beste Stimmung beim diesjährigen Vereinspokalschießen der Schützengesellschaft Einigkeit Kaisheim: Über 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten an insgesamt sechs Schießtagen gegeneinander an. Das Besondere: Die meisten Schützen stammen nicht aus dem Schützenverein, sondern aus anderen Kaisheimer Vereinen – etwa Feuerwehr, Musikverein, Gartenbauverein, Sportverein, Tennisclub, Fischereiverein, BSG JVA oder dem Förderkreis zum Erhalt der Hofwirtschaft. Bei der Preisverleihung am 4. Oktober 2025 im Schützenheim begrüßte 1. Schützenmeister Dennis Kay zahlreiche Gäste, darunter 1. Bürgermeister Martin Scharr, und lobte den fairen Wettbewerb sowie das kameradschaftliche Miteinander. Durch die Siegerehrung führte Sportwart Lothar Nunold, der auch alle Preise organisiert hatte. Die Meistbeteiligung ging an den Sportverein Kaisheim mit 49 Schützinnen und Schützen, gefolgt von der Feuerwehr (35) und dem Musikverein sowie dem Tennisclub (je 20). Jüngster Teilnehmer war der sechsjährige Julian Haunstetter, der mit dem Lichtgewehr antrat – ein schönes Zeichen für den Nachwuchs im Schießsport. In der Einzelwertung siegte André Müller (Sportverein) mit einem 8,0-Teiler vor Franziska Huber (Fischereiverein, 8,9) und Michael Raab (Feuerwehr, 9,4). Die Mannschaftswertung entschied der Sportverein Kaisheim mit 271,0-Teiler für sich und sicherte sich damit den neuen Wanderpokal, den Bürgermeister Scharr im Namen der Marktgemeinde gestiftet hatte. Zweiter wurde die Feuerwehr Kaisheim (390,5), Dritter der Fischereiverein (441,0). Scharr gratulierte allen Siegern und betonte, dass das Vereinspokalschießen „nicht nur ein Wettbewerb, sondern ein Symbol für das gelebte Miteinander der Kaisheimer Vereine“ sei. Mit einem Dank an alle Beteiligten und einem geselligen Ausklang endete die erfolgreiche Veranstaltung.

