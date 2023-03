Staatsforsten-Betrieb Kaisheim hat einen neuen Leiter

Georg Dischner folgt in Kaisheim auf Helmut Weixler. Warum sich der 33-Jährige auf seine neue Aufgabe freut.

Nach 35 Jahren im Forstdienst verabschiedet sich in diesen Tagen der Leiter des Staatsforstbetriebs Kaisheim, Helmut Weixler, in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht bereits fest: Es ist Georg Dischner. Für diesen ist der neue Posten eine Art Heimkehr in den Forstbetrieb und in die Region.

Der 33-Jährige hat an der Technischen Universität (TU) München Forstwissenschaften studiert. Nach dem Referendariat und Stationen als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft und im Forstministerium kam Dischner 2017 zu den Bayerischen Staatsforsten. 2019 und 2020 war er bereits am Forstbetrieb Kaisheim, damals als stellvertretender Leiter. Seither leitete er das Zentrum für Energieholz der Bayerischen Staatsforsten in Oberammergau.

Glückwünsche für den neuen Posten erhielt Georg Dischner nun bei seiner Amtseinführung vom Vorstandsvorsitzenden der Bayerischen Staatsforsten, Martin Neumeyer: „Es freut mich besonders, einen so fähigen und motivierten Kollegen wie Georg Dischner an der Spitze des Forstbetriebs Kaisheim zu sehen.“ Gleichzeitig, so Neumeyer, begleite er den Wechsel in Kaisheim mit einem weinenden Auge, weil ein so verdienter Förster wie Helmut Weixler das Unternehmen verlasse, das sich im Freistaat um die staatlichen Wälder kümmert.

Kaisheim Einer der vielseitigsten Staatsforsten-Betriebe in Bayern

Neumeyer zeigte sich davon überzeugt, dass Dischner die waldbaulichen Herausforderungen durch den Klimawandel meistern werde. Der gebürtige Schrobenhausener wuchs rund 50 Kilometer von Kaisheim entfernt auf. Land und Leute kennt er einer Pressemitteilung zufolge ebenso wie die neuen Kolleginnen und Kollegen und die Wälder des Forstbetriebs. Die verteilen sich auf das nördliche Schwaben, das angrenzende Oberbayern und Mittelfranken. Der Forstbetrieb Kaisheim sei sicher einer der vielfältigsten in Bayern“, so Dischner. Es sei alles dabei: von 1000 Hektar Naturwald im Auwald bis zu den laubholzreichen Beständen im Jura, von den nährstoffreichen Standorten am Ries mit schönen und alten Eichen bis zu den Fichten im Süden. "Für einen Förster ist das ein Traum“, erklärt der neue Leiter. Zusammen mit seinem Team wolle er die Arbeit seines Vorgängers fortführen.

Sein Vorgänger Weixler habe in den vergangenen Jahren viel bewegt, lobte Dischner – von der Pflanzung neuer und klimatoleranter Baumarten bis hin zur Waldpflege und der Vernetzung in der Region. Weixler, der seit Oktober 2016 in Kaisheim tätig war, habe eine gute Ausgangsbasis geschaffen. Helmut Weixler dankte seinem Team für die gute Zusammenarbeit, den engagierten Einsatz bei der Käferbekämpfung, beim Waldumbau und beim schwierigen und aufwendigen Wiederbewalden von Kalamitätsflächen.

Bei dem Festakt waren auch Staatssekretär Roland Weigert, Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler und Landrat Stefan Rößle mit dabei. (AZ)