Stamser Altbürgermeister stirbt mit 94 Jahren

Alois Kluibenschädl, einer der Begründer der Gemeinde-Partnerschaft zwischen Kaisheim und Stams, ist gestorben.

Die Kaisheimer Partnergemeinde Stams trauert um ihren früheren Bürgermeister Alois Kluibenschädl. Der starb am vorigen Samstag im Alter von 94 Jahren. Kluibenschädl lenkte von 1974 bis 1992 die Geschicke der österreichischen Kommune. Auch in Kaisheim hat man laut Pressemitteilung der Gemeinde die Nachricht vom Tod der verdienten Persönlichkeit traurig zur Kenntnis genommen.

Basierend auf der geschichtlichen Verbindung der beiden Zisterzienserklöster in Kaisheim und Stams und aus der Verbundenheit zum Stift Stams entwickelte sich während der Amtszeit von Kluibenschädl in den 1970er Jahren eine enge freundschaftliche Beziehung zwischen den Kommunen. Daraus wurde 1978 eine offizielle Gemeinde-Partnerschaft. "Dem Weitblick und dem persönlichen Engagement des damaligen Gemeindeoberhaupts ist es zu verdanken, dass die Verbindung nach Kaisheim auch nach nunmehr 45 Jahren immer noch Bestand hat", heißt es in der Stellungnahme aus dem Rathaus. Kluibenschädl sei von der ersten Stunde an ein aktiver Befürworter, Gestalter und eine wichtige Stütze dieser Partnerschaft gewesen. Für seine Verdienste wurde Kluibenschädl mit dem Ehrenbrief des Marktes Kaisheim gewürdigt.

Eine Delegation aus der Marktgemeinde Kaisheim reist am Freitag nach Stams, um dem Altbürgermeister die letzte Ehre zu erweisen. (AZ)