Kaisheim

12:30 Uhr

Steigen Kita-Gebühren in Kaisheim bald schon wieder?

Die Kita-Gebühren in Kaisheim werden möglicherweise schon bald erneut steigen. Grund: Das Defizit der Gemeinde in diesem Bereich ist gewachsen.

Plus Das Defizit in Kindergarten, Kinderkrippe und Mittagsbetreuung in Kaisheim wird größer. Deshalb wird der Gemeinderat wohl handeln.

Von Wolfgang Widemann

Eines vorneweg: Die Eltern der Mädchen und Buben, die eine Kindertageseinrichtung (Kita) der Gemeinde Kaisheim besuchen, müssen wohl schon wieder mit höheren Gebühren rechnen. Dies zeichnet sich nach einer Aussprache im Marktgemeinderat ab.

