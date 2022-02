Kaisheim

Sturmschäden: Wie gefährlich sind die Alleen in Kaisheim?

Plus Das Sturmtief Roxana hat in Kaisheim eine Linde gefällt. Der Zustand der Alleen im Ort besorgt Anlieger und den Bürgermeister.

Von Wolfgang Widemann

Als die ersten Windböen des Sturmtiefs Roxana am Sonntag über Kaisheim hinweg wehten, gab es an der Neuhofstraße in Kaisheim einen dumpfen Schlag. Zur Mittagszeit brach eine alte Linde fast direkt über dem Boden ab und stürzte über den Gehweg in den Garten eines Anliegers. Glücklicherweise hielten sich in diesem Moment keine Personen im Umfeld auf. Es blieb bei Sachschäden an der Einfriedung des Grundstücks und an einem Rosenbogen. Die Anwohner sowie Bürgermeister Martin Scharr betrachten die Geschehnisse dennoch mit einer gewissen Sorge. Denn: Sie befürchten, dass in Zukunft weitere große Bäume unvermittelt umfallen könnten und dabei Schlimmeres passiert.

