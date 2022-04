Kaisheim-Sulzdorf

vor 27 Min.

Prozess um tödlichen Messerstich in Sulzdorf: "Jetzt ist es passiert"

Plus Die Angeklagte kommentiert vor Gericht die tödliche Messerattacke gegen ihren Ehemann – und auch die Zeugenaussagen von Sohn, Schwiegertochter und Betreuerin.

Von Michael Siegel

Als ihr leiblicher Sohn im Zeugenstand zu sprechen beginnen möchte, ist es mit der Zurückhaltung der Angeklagten vorbei. Zornig und vorwurfsvoll kommentiert sie alles, was gesagt wird, ebenso von ihrer Schwiegertochter und einer früheren Betreuerin. Diese und weitere Zeugen waren jetzt vor das Schwurgericht des Augsburger Landgerichts geladen, wo festgestellt werden soll, welche Schuld die heute 70-Jährige auf sich geladen hat, die ihren Ehemann in der gemeinsamen Wohnung in Sulzdorf mit einem Messerstich in den Oberarm so schwer verletzt hatte, dass der Mann daran verblutete.

