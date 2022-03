Kaisheim-Sulzdorf

Mann in Sulzdorf erstochen: Frau wählte in der Tatnacht sieben Mal den Notruf

Am Saal, in dem aktuell einer Frau aus Sulzdorf der Prozess gemacht wird, hängen die weiteren Verhandlungstermine am Landgericht in Augsburg.

Plus Am zweiten Prozesstag gegen eine Frau, die in Sulzdorf ihren Mann tödlich verletzt hat, schildert vor allem die Polizei, wie sie die 70-Jährige erlebt hat.

Von Barbara Würmseher

"Polizeinotruf, was kann ich für Sie tun?" - Die Stimme des Beamten, der sich am Telefon meldet, dringt leise, aber gut verständlich durch den Sitzungssaal 101 des Landgerichts Augsburg. Dort wird eine Bandaufnahme abgespielt. Völlig wirr wirken die Wortfetzen der Anruferin. Sie nuschelt, spricht wenig zusammenhängend, dann wieder schreit sie. Was damals noch niemand weiß - während die Frau versucht, sich mitzuteilen, verblutet unweit von ihr der Ehemann. Deshalb steht die 70-Jährige jetzt vor dem Landgericht Augsburg.

