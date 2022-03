Kaisheim-Sulzdorf

vor 17 Min.

Frau ersticht Ehemann in Sulzdorf – im Prozess spricht sie von einem Versehen

In diesem Mehrfamilienhaus in Sulzdorf hat sich in der Nacht zum 5. November 2020 eine Gewalttat zugetragen. Eine Frau hat ihren 71 Jahre alten Mann erstochen.

Plus Was sich im November 2020 in Sulzdorf zugetragen hat, klärt nun das Landgericht Augsburg. Erstach eine Frau ihren Mann oder war es das tragische Ende eines Streits?

Von Barbara Würmseher

Über 300 Mal hat eine 70-Jährige immer wieder zum Telefon gegriffen und grundlos bei der Polizei angerufen – unter anderem, um sie aufzufordern, Bier zu liefern. 16 Mal stand sie deswegen vor Gericht, doch auch danach machte sie weiter. Ironie des Schicksals: Das einzige Mal, als sie wirklich dringend Hilfe gebraucht hätte, fand sie ihr Handy nicht, um die 110 oder 112 anzurufen. In dieser Nacht verblutete ihr Ehemann. Sie hatte ihm ein Messer in den rechten Arm gerammt. Der 71-Jährige starb in den Morgenstunden des 5. November 2020.

