Frau flüchtet nach Unfall in Sulzdorf und wird doch erwischt

Nachdem sie einen Zaun angefahren hatte, flüchtete eine Frau am Freitag in Sulzdorf vom Unfallort. Durch einen Zeugen wurde sie ausfindig gemacht.

Nachdem sie zunächst unerlaubt vom Unfallort flüchtete, wurde eine Frau am Freitagabend dank eines aufmerksamen Zeugen doch noch von der Polizei gefunden. Wie die Beamten mitteilten, fuhr die 27-Jährige Frau aus dem Gemeindebereich Kaisheim gegen 20 Uhr mit ihrem Auto in Sulzdorf auf der Hauptstraße, kam in Ortsmitte nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen dortigen Weidezaun. Anschließend fuhr sie einfach weiter. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Fahrzeug und kurz darauf die Frau zu Hause angetroffen werden. Das Auto wies laut der Polizei Donauwörth unfalltypische Schäden auf. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. (dz)