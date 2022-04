Kaisheim-Sulzdorf

vor 33 Min.

Freispruch: Messerstecherin aus Sulzdorf muss in Anstalt

Hinter diesen Fenstern liegt die Wohnung, in der eine Frau in Sulzdorf ihren Mann mit einem Messer verletzt hat. Er verblutete.

Plus Die 69-Jährige, die ihren Mann getötet hat, erklärt am Tag der Urteilsverkündung, sie wolle ins Kloster gehen.

Von Michael Siegel

Freispruch - so lautet das Urteil des Augsburger Landgerichts für eine 69-jährige Rentnerin aus Sulzdorf, die im November 2020 ihren Ehemann so schwer mit einem Küchenmesser am Arm verletzt hat, dass dieser rund zwei Stunden nach dem nächtlichen Stich in der heimischen Wohnung starb. Freispruch deswegen, weil die Angeklagte nach Ansicht des Gerichts zum Zeitpunkt der Tat nicht schuldfähig gewesen sei. Das Gericht folgte damit der Einschätzung der psychiatrischen Gutachterin, die der 69-Jährigen eine Persönlichkeitsstörung, bedingt durch regelmäßigen, erheblichen Alkoholkonsum attestiert hat.

