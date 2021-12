Kaisheim

Tablettenschmuggel ins Gefängnis: Frauen zahlen Geldstrafe

Drogen sind in der JVA Kaisheim immer wieder ein Thema.

Plus Die Mutter und die Freundin eines Häftlings wollten Betäubungsmittel in das Gefängnis in Kaisheim schleusen. Dafür müssen sie sich nun vor Gericht verantworten.

Von Michael Siegel

Als Zuschauerinnen hatten sie die Verhandlungssäle des Augsburger Gerichtsgebäudes schon kennengelernt. Jetzt sollte einer 61-jährigen Frau und ihrer 35-jährigen "Schein"-Schwiegertochter hier der Prozess gemacht werden. Bevor es dazu kam, zogen beide Angeklagte kurzfristig ihre Einsprüche gegen Strafbefehle zurück. Sie müssen jetzt 3750 und 5250 Euro Strafe wegen "Beihilfe zum gemeinschaftlichen unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln" bezahlen. Die beiden Frauen hatten versucht, Schmerztabletten, die auch als Betäubungsmittel konsumiert werden können, ins Kaisheimer Gefängnis zu schmuggeln.

