Kaisheim

vor 16 Min.

Teresa Reichl in Kaisheim zwischen seicht und tiefgründig

Plus Im Thaddäus stiegt eine Newcomerin auf die Kleinkunstbühne und erklärte selbstbewusst: "Obacht, I kann wos!" Und daran gab es keinen Zweifel.

“Obacht, I kann wos” sagt Kabarettistin Teresa Reichl … "und das nehmen wir ihr ab, genau deshalb haben wir sie erstmals eingeladen", so kündigt Thaddäus-Impressario Jürgen Panitz, die junge Künstlerin an. Konkurrierende Veranstaltungen in Kaisheim und im Umkreis bringen der jungen Kabarettistin indes nur eine „kleine Runde“, vor der sie ihr Können zeigen kann, so Panitz.

„Obacht, I kann wos“ ist Teresa Reichsl Debütprogramm als Vollzeitkünstlerin aus dem Jahr 2020 und lockt eben durch diesen provokanten Titel das Publikum an. Ob sie wirklich was kann, kann sie in 90 Minuten in Kaisheim zeigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

