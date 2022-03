Kaisheim

11:11 Uhr

Thaddäus: "Gedankenakrobat" Gunkl sorgt in Kaisheim für rauchende Köpfe

Der "Gedankenakrobat" und Kabarettist Gunkl im Kaisheimer Thaddäus: "Die vielen Ichs machen das Zusammenleben so kompliziert aber auch erst möglich."

Plus Er spricht schnell und stellt gewagte Thesen in den Raum: Günther Paal alias Gunkl. Sein Programm im Kaisheimer Thaddäus ist faszinierend und fordernd zugleich.

Von Tanja Sonntag

"Man sollte ab und zu einen Briefträger verprügeln." Diese gewagte These stellt Gunkl in den Raum. Ihm selbst ist ebenfalls klar, dass es sich dabei um "keinen guten Satz" handelt, um einen Auftritt zu beginnen und doch wird sich das Thema "Nachrichten" mehr oder weniger durch sein Programm ziehen, das er Freitagabend im Thaddäus in Kaisheim zum Besten gibt. Mit bürgerlichem Namen heißt der Kabarettist Günther Paal und ist Österreicher.

