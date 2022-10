Unbekannter blendet von Kaisheim aus Piloten einer Passagiermaschine

Über Kaisheim wird ein Pilot eines Airbus A320 mit einem grünen Laser massiv geblendet. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen.

Ein ungewöhnlicher Fall von "Eingriff in den Luftverkehr" beschäftigt die Polizei Donauwörth. Die Beamten ermitteln gegen einen Unbekannten, der vor gut einer Woche Piloten einer über die Region fliegenden Passagiermaschine mit einem Laserpointer geblendet haben soll. Das Flugzeug war auf den Weg nach München.

Mit einem leistungsstarken grünen Laserpointer habe der Unbekannte nach Angaben der Donauwörther Polizei auf das Cockpit des A320 gezielt. Der 35-jährige Berufspilot der Lufthansa-Maschine teilte mit, dass er am 29. September gegen 22.50 Uhr aus dem Raum Kaisheim mehrfach massiv vom Boden aus geblendet worden sei.

Flugzeug war auf dem Weg nach München und schon im Landeanflug

Der "Angriff mittels Laserpointer", so die Polizei Donauwörth in ihrem Bericht, sei wohl zielgerichtet gegen das Cockpit des Airbus verlaufen, der mit Passagieren in London-Heathrow gestartet war. Die Maschine befand sich bereits im Landeanflug auf München. Durch mehrere Maßnahmen der Piloten konnte verhindert werden, dass die Laseraktion große Auswirkungen auf den Flug hatte.

Wegen der Laserblendung wird nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)