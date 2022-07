Unbekannter fährt auf B2 bei Kaisheim Reh an und flieht

Eine unbekannte Person hatte auf der B2 bei Kaisheim einen Wildunfall und meldet diesen nicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Mittwochvormittag auf der B2 bei Kaisheim ein Reh angefahren und ist vom Unfallort geflohen. Autofahrer, die vorbeikamen, entdeckten das angefahrene Reh und setzten um 9.45 Uhr einen Notruf ab. Eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth zog laut Bericht das schwer verletzte Wild, das mitten in der Fahrbahn lag, an den Straßenrand. und erlegten es mit einem Schuss aus einer Dienstwaffe.

Unfall auf B2: Reh wird liegengelassen

Die Polizei Donauwörth geht davon aus, dass das Reh von einem Lkw angefahren wurde. Unklar ist wie lange das verletzte Tier auf der Straße gelegen hat. Der Verursacher meldete keinen Wildunfall. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet Zeugen um Hinweise zu dem Unfall. Telefon: 0906/706670. (AZ)

Lesen Sie dazu auch