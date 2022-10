Unbekannter klaut während Gottesdienst Handys

Während eines Schulgottesdienstes in Kaisheim hat ein Unbekannter Handys gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Während des Gottesdienstes in der Kaisheimer Abt-Ulrich-Schule am Mittwoch zwischen 8 und 9 Uhr ist es zu mindestens zwei Diebstählen gekommen. Einer zwölfjährigen Bäumenheimerin wurde ein iPhone aus der Tasche gestohlen und einem 14-jährigen Mertinger ein Samsung Galaxy Smartphone. Der Gesamtwert liegt laut Polizei bei etwa 700 Euro. Polizeilicherseits wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Etwaige Zeugen beziehungsweise weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

