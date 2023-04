Unfall auf B2 am Kaisheimer Berg: Auto prallt gegen Lkw

Auf der B2 nahe Kaisheim hat sich ein Unfall ereignet. Ein Pkw stieß gegen den Anhänger eines Lastwagens.

Bei einem Unfall auf der B2 am Kaisheimer Berg ist ein Auto gegen einen Lastwagen geprallt. Nach Auskunft der Polizei wollte am Mittwoch um kurz nach 17 Uhr eine Frau, die mit ihrem Auto in Richtung Monheim unterwegs war, einen Lkw überholen. Sie wechselte auf den linken Fahrstreifen, schätzte aber die Entfernung zum Lkw-Anhänger falsch ein und prallte gegen diesen. Dadurch entstand ein Schaden von schätzungsweise 6000 Euro.

Die Fahrerin blieb unverletzt und ihr Wagen blieb fahrbereit. Die Polizei verwarnte die Unfallverursacherin gebührenpflichtig. (AZ)