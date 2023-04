Unfall nach gefährlichem Überholmanöver bei Kaisheim

Ein riskantes Überholmanöver ist bei Kaisheim in einer Kollision geendet. Für die Beteiligten ging die Sache glimpflich aus.

Am Freitagnachmittag hat sich ein Unfall nach einem gefährlichem Überholmanöver bei Kaisheim ereignet. Gegen 15 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Fahrzeug die B2 in nördliche Richtung. Auf Höhe Kaisheim wollte er eine 46-jährige Autofahrerin überholen. Diese setzte zeitgleich zum Überholvorgang an, wodurch ihr Fahrzeug mit dem des 56-jährigen zusammenstieß. Das Auto der 46-Jährigen streifte mit seiner linken Seite die rechte Fahrzeugseite des anderen Wagens. Es entstand insgesamt ein Schaden von rund 16.500 Euro. Beide konnten unverletzt weiterfahren. (AZ)