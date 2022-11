Vielleicht ein letztes Mal in Deutschland: Seán Keane auf "Return Tour" in Kaisheim

Mit stimmungsvollen Balladen und hinreißenden Instrumentals begeistert der irische Musiker die Kaisheimerinnen und Kaisheimer.

Nach harten Corona-Jahren, nahezu isoliert auf der irischen Insel, konnte Seán Keane mit seiner Band endlich wieder die deutschen Fans begeistern. Als zehnte und letzte Station der aktuellen Tour stand die Kleinkunstbühne Thaddäus in Kaisheim auf dem Programm des sympathischen "Storytellers".

Seán Keane griff tief in die Kiste seines umfangreichen musikalischen Repertoires, sang seinen ersten Hit "If I Need You" mit der gleichen Inbrunst wie "Like I Used to Do" – die Komposition eines Freundes aus Nashville. Mit "A Love of My Heart" ging es "back to the roots" – schon als Sechsjähriger hatte er dieses Lied gesungen, damals wie heute a cappella. Der Song über Ellis Island, die Insel, die jahrzehntelang die zentrale Sammelstelle für Immigranten in die USA war, erzählte von Hoffnung, Tränen und einer besseren Zukunft. Die der Einwandererinsel gewidmete Ballade "Never Alone" berührte vermutlich alle Anwesenden mitten im Herzen.

In Kaisheim überwindet der Ire Seán Keane Raum und Zeit

Seán Keane schuf eine ganz eigene Atmosphäre – jenseits allen Kitsches, doch voll von Sehnsucht und mit sehr viel Blues. Mit seiner unverwechselbaren Stimme, unterschiedlich gestimmten Tin Whistles und Mundharmonika überwand er gleichsam Raum und Zeit, ließ zeitlose Klanggebilde und dichte Vorstellungsräume entstehen.

Zwischen stimmungsvollen Balladen erklangen immer wieder hinreißende Instrumentals. So ließ zum Beispiel "The Mountains of Pomeroy" Bilder von Bergen erklingen, die die Zuhörer zu sehen schienen, obwohl es, wie Keane belustigt anmerkte, in Pomeroy gar keine Berge gibt.

Bedauerlich, dass es vermutlich Keanes letztes Konzert in Deutschland war

Mit engagiertem Groove begleitet wurde Seán Keane von seinen musikalischen Mitstreitern Fergus Feely am Mandocello, der tiefer gestimmten, größeren Schwester der Mandoline, und Shane McGowan an der Gitarre. Die beiden wussten auch ohne den Sänger zu faszinieren, so etwa mit "Tunnel Tigers" – einem Song über jene irischen Arbeiter, die seinerzeit die Röhren für die "Underground", die U-Bahn, unter der Londoner Erde buddelten.

Höchst bedauerlich ist, dass es vermutlich Seán Keanes letztes Konzert auf deutschem Boden gewesen ist, geht doch der Agent der Band in den wohlverdienten Ruhestand.