Von den Floriansjüngern begeistert

Das Ferienprogramm des Marktes Kaisheim begeisterte auch in diesem Jahr die Daheimgebliebenen. 36 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 12 Jahren informierten sich bei einer Veranstaltung vor Ort über das Leistungsspektrum der Feuerwehr und deren Ausrüstung. Nach der Begrüßung durch Kommandant Roland Schmid ging es auch gleich los – Zielspritzen und Fahren mit dem Bobby-Car wurden geübt. Auch die Ausstattung der Fahrzeuge wurde gezeigt. Im Anschluss galt es, sein Geschick sowohl beim Dosenwerfen als auch beim Transport von Wasser mit Hilfe von Schubkarren unter Beweis zu stellen. Bevor es zum Abschluss des anstrengenden Nachmittags zur Stärkung noch frische Pommes gab, durfte jeder der Jungen und Mädchen eine Rundfahrt mit einem der Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge machen.

