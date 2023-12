Wadenkrampf löst Unfall mit zwei Totalschäden aus

Drei Fahrzeuge müssen am Montag von der B2 bei Kaisheim abgeschleppt werden, unter anderem ein nagelneues Wohnmobil - alles wegen eines Krampfs.

Ein unerwarteter Wadenkrampf löst am Montag um 14.30 Uhr eine unglückliche Kette von Ereignissen aus. Der Krampf ereilte laut Polizei eine 58-jährige Autofahrerin, als diese auf der B2 auf Höhe Kaisheim in Richtung Süden unterwegs war, und zwang sie zur Vollbremsung. Ein nachfolgender 59-Jähriger konnte sein nagelneues Reisemobil in einem Wert von 110.000 Euro einen halben Meter vor dem Auto der 58-Jährigen zum Stillstand bringen. Ein hinter diesem herannahender Transporterfahrer bemerkte jedoch laut Polizei die Situation zu spät und prallte in das Heck des Reisemobils. Dieses wurde danach noch in das davor stehende Auto geschoben.

Durch die Wucht des Aufpralls flogen zahlreiche Fahrzeugteile umher, die unter anderem den Wagen eines 22-Jährigen im Gegenverkehr trafen. Der Fahrer des Transporters erlitt durch den Anprall eine Rumpfverletzung und wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Die weiteren Beteiligten gaben den aufnehmenden Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. An dem neuen Reisemobil sowie dem Transporter entstand jeweils Totalschaden. Alle drei Fahrzeuge in Richtung Süden mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beläuft sich auf vorsichtig geschätzte 180.000 Euro. 18 Einsatzkräfte der Kaisheimer Feuerwehr waren vor Ort. (AZ)