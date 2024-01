Kaisheim

12:00 Uhr

Wann kehrt Kaisheimer Bürgermeister nach Unfall ins Amt zurück?

Plus Vor einem halben Jahr verunglückte der Kaisheimer Bürgermeister Martin Scharr schwer. Stellvertreter Markus Harsch erläutert den aktuellen Stand.

Von Wolfgang Widemann

Seit einem halben Jahr beschäftigen mehrere Fragen die Menschen in der Marktgemeinde Kaisheim und darüber hinaus: Wie geht es Bürgermeister Martin Scharr? Wird er wieder gesund? Kann er in sein Amt zurückkehren? Bei einem Unfall am 9. Juli 2023 erlitt der 53-Jährige schwerste Verletzungen. Von einem Tag auf den anderen war im Rathaus ein neuer Chef nötig: Zweiter Bürgermeister Markus Harsch übernahm kommissarisch die Dienstgeschäfte. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Der folgenschwere Unfall passierte am Sonntag, 9. Juli. Scharr war mit seinem Elektrofahrrad auf der Kreisstraße zwischen der Bernhardisiedlung und dem Kernort unterwegs - und zwar auf dem Gehweg. Nach einer Linkskurve verlor der Kaisheimer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad. Der Kommunalpolitiker stürzte mit dem Kopf voran gegen den Masten einer Straßenlaterne. Der 53-Jährige trug einen Helm. Der rettete ihm möglicherweise das Leben. Dennoch: Scharr befand sich nach dem Sturz in einem kritischen Zustand. Glücklicherweise konnten die Ärzte wenig später vermelden, dass keine Lebensgefahr mehr bestehe.

