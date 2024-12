Weihnachtsmarkt in Kaisheim

Der diesjährige Kaisheimer Weihnachtsmarkt lockte unzählige Besucher zum Kaisheimer Schulzentrum und bot zahlreiche Highlights: Den feierlichen Auftakt bildete die neu formierte Jugendkapelle des Musikvereins Kaisheim, die an diesem Tag ihren ersten öffentlichen Auftritt absolvierten. 3. Bürgermeister Blaschek eröffnete um 11 Uhr offiziell den Weihnachtsmarkt, bei dem rund 40 Fieranten und Vereine ihre Angebote präsentierten. Konnte man sich draußen zu familienfreundlichen Preisen am breitgefächerten kulinarischen Angebot erfreuen, boten im inneren der Grundschule Kunsthandwerker ihre liebevoll gestalteten Werkstücke und Produkte zum Verkauf an. Besonders die Ausstellung der Hobbykünstler zog nicht nur große, sondern auch kleine Besucher in ihren Bann, konnte man doch tatsächlich einen selbstgebauten Bagger ausprobieren, mit einer Holzeisenbahn fahren und mit einem Holzmotorrad spielen. Auch das Märchenzelt des Musikvereins erfreute sich großer Beliebtheit. Ein besonderer Höhepunkt war das Singen und Musizieren der Kindergarten- und Schulkinder, das wetterbedingt leider in der Aula stattfinden musste. Trotz der beengten Verhältnisse, waren die Kinder mit Begeisterung dabei und strahlten um die Wette, als sie die einstudierten Beiträge den Eltern, Großeltern und allen Besuchern vortragen konnten. Die Zuhörer dankten es ihnen mit anerkennendem Applaus. Der Besuch des Nikolaus und des Wemdinger Christkinds, die alle Kinder mit süßen Gaben bedachten, rundeten das Kinderprogramm ab. Eine weihnachtliche Lesung mit Pater Andreas nach dem Abendgottesdienst schaffte fernab des Markttrubels eine besinnliche Stimmung. Die Begleitung von Anna und Mia Berger mit Harfe und Geige, verlieh diesem Programmpunkt eine ganz besondere Note. Der Abschluss und Ausklang des Marktes wurde vom Musikverein Kaisheim gestaltet. Der Kaisheimer Weihnachtsmarkt 2024 war ein voller Erfolg, brachte Menschen zusammen und bot ein buntes Programm, das für vorweihnachtliche Stimmung sorgte.

