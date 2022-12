Weihnachtsmarkt mit buntem Programm in Kaisheim

Beim Weihnachtsmarkt in Kaisheim am Samstag gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Märchenzelt, Typisierungsaktion und viel Musik.

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause findet am Samstag, 3. Dezember, der 31. Kaisheimer Weihnachtsmarkt statt. Dies passiert im Bereich der Graf-Heinrich-Grundschule. Neben den vielen Ständen der Vereine und Gruppierungen, an denen Essen und Trinken angeboten werden, haben sich auch wieder zahlreiche Hobbykünstler angemeldet, die ihre liebevoll und gekonnt gestalteten Werke präsentieren. Dazu gehören unter anderem Klosterarbeiten, Schmuckkreationen, selbst genähte und gestrickte Unikate sowie Töpfer- und Bastelarbeiten aus den verschiedensten Materialien.

Im Rahmen einer Typisierungsaktion der DKMS besteht außerdem die Möglichkeit, sich vor Ort als Stammzellenspender registrieren zu lassen. Die gemeindliche Bücherei beteiligt sich mit einem Bücherflohmarkt am Markttreiben. Im Innenbereich der Graf-Heinrich Schule wird die umfangreiche Nussknackersammlung gezeigt, die der Kommune gehört.

Der Weihnachtmarkt beginnt um 11 Uhr mit einer feierlichen Eröffnung durch die Jugendkapelle des Musikvereins Kaisheim. Als ein Höhepunkt für alle Kinder ab vier Jahren lädt der Musikverein zu einer musikalischen Sinnesreise in das Märchenzelt ein. Hier finden von 14 Uhr an Vorstellungen statt. Der Kartenverkauf für diese läuft nach dem Auftritt der Jugendkapelle zur Eröffnung des Markts direkt neben der Bühne. An jeder Vorführung können 15 bis 20 Kinder teilnehmen, und der Preis für eine Eintrittskarte inklusive einer kleinen Überraschung beträgt drei Euro.

Kinder aus Kita und Schule singen in Kaisheim vorweihnachtliche Lieder

Die Mädchen und Buben des Kindergartens und der Graf-Heinrich-Grundschule wollen die Gäste mit vorweihnachtlichen Liedern erfreuen. Der Nikolaus beschenkt die jüngsten Besucher. Carla Luxenhofer musiziert um 18 Uhr in der Aula der Grundschule. Gegen 20.30 Uhr lässt der Musikverein mit Adventsliedern den Abend ausklingen. (AZ)