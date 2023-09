Weißer Mercedes in Kaisheim angefahren

In Kaisheim ist am Freitagvormittag ein Auto angefahren worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Freitagvormittag ist in Kaisheim ein weißer Mercedes angefahren worden. Ein 30-Jähriger hatte zwischen 8.30 Uhr und 10.45 Uhr seinen weißen Mercedes auf einem Schotterparkplatz in der Nähe des Kaisheimer Kindergartens geparkt. Als der Mann wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange und am rechten hinteren Radkasten. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher meldete sich bisher nicht. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefon 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)