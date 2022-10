Wellküren im Kaisheimer Thaddäus: Heiterkeit und Stubnmusi

Ansteckend optimistisch präsentieren die Wellküren im Thaddäus ihr musikalisches Musikkabarett. Es ist ein höchst vergnüglicher Abend.

Einen höchst vergnüglichen Abend konnte man am Wochenende mit den Wellküren beim Thaddäus in Kaisheim verbringen. Die "schönsten Frauen Bayerns", so von Jürgen Panitz angekündigt, gastierten mit ihrem launig-musikalischen Positiv-Programm "Es werd scho wieder" im ausverkauften Wirtshaussaal, dem wunderschönen Gewölbe der ehemaligen Klosterbrauerei.

Mit zahlreichen Instrumenten – von Harfe über Tuba, Ukulele, Ziehharmonika und Hackbrett bis hin zur "Nonnentrompete" und einem unwiderstehlichen Temperament sorgten die drei Vollblutmusikerinnen für herzerfrischende Stimmung.

Die Wellküren haben im Kaisheimer Thaddäus für Putin einen guten Rat parat

Obwohl sie auch weniger komische Themen kommentierten wie Putins Ukraine Krieg, die gesellschaftliche Spaltung, die Energiekrise oder das unangenehme Älterwerden, blieb ihr ansteckender Optimismus doch durchgängig erhalten.

Gegen jedes Wehwehchen, aber auch bei nahezu allen Katastrophen gibt es ein probates Rezept: Stubnmusi – im Team. Die Wellküren, jede von ihnen mit 14 Geschwistern aufgewachsen, sprachen aus Erfahrung, ja wähnten sogar: Auch Putin wäre "aufg‘räumt", wenn er Harfe spielen würde – schade, dass er's nicht tut.

Mit einer ganzen Menge an Musikinstrumenten waren die Wellküren ins Thaddäus angereist. Foto: Elke Böker

Doch trotz all ihrer musikalischen Leidenschaft, müssen sich auch die tapferen Well-Schwestern mit ganz alltäglichen Problemen befassen. Da gibt es im Homeoffice hängen gebliebene Ehemänner – oben herum tipptopp gekleidet, untenherum verschlampt. Auch entstehen - nach ausgiebigem Online-Shopping - manchmal dramatische Lieferautostaus vor der eigenen Haustür. Auch hier boten die drei leidenschaftlichen Künstlerinnen erprobte Lösungsansätze. Homöopathie, Schwammerl suchen oder putzen mit dem „Well being“ Putztuch könnte helfen. Doch leider gibt es nicht nur private Probleme, auch die bayerische Politik läuft nicht reibungsfrei: Deshalb sangen die Wellküren begeistert ein "Lied für Markus", der sich mit Franz-Joseph und Edmund auf dem Weg nach Walhall macht, um Bayern zu retten – vergeblich!

Bayern liegt den Musikerinnen nämlich besonders am Herzen. Zum Schluss begeisterten sie zu den Melodien von Ennio Morricones Musik zu "Spiel mir das Lied vom Tod" mit einem "Bayernmusical" – wie's war, wie's ist und wie's werden könnt. #Gott schütze Bayern.