Kaisheim

vor 17 Min.

Werner Koczwara in Kaisheim: „Sieht aus wie Blumenkohl, kann aber mehr!“

Seziert das Gehirn mit Humor: Werner Koczwara in der Kleinkunstbrauerei Thaddäus in Kaisheim.

Plus Kabarettist Werner Koczwara sorgt mit seiner Analyse des menschlichen Gehirns für Lacher im Kaisheimer Thaddäus. Wie er Humor und Medizin verbindet.

Von Daniel Weigl Artikel anhören Shape

Als einen „blitzgescheiten Schwaben mit einer Vorliebe für bayerischen Schweinebraten“, stellte Thaddäus-Wirt Jürgen Panitz den Kabarettisten Werner Koczwara dem Publikum in der Kleinkunstbrauerei vor. Tatsächlich konnten die zahlreichen Gäste an diesem Abend in Kaisheim nicht nur herzhaft lachen, sondern auch etwas lernen. In seinem Programm „Mein Schaden hat kein Gehirn genommen!“, stellte der vom Spiegel als „Erfinder des juristischen Kabaretts“ bezeichnete Schwabe, seine Fähigkeiten als „Humor-Mediziner“ unter Beweis. Mit anschaulichen Bildern und medizinischen Studien versuchte Koczwara dem Ursprung des Humors in unserem Gehirn auf den Grund zu gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen