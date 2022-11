Wildunfall mit hohem Schaden

Zwischen Kaisheim und Sulzdorf springt ein Wildschwein vor ein Auto. Dabei entsteht ein hoher Schaden.

Ein 57-jähriger Wemdinger war am Donnerstag gegen 17.50 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Kaisheim in Richtung Sulzdorf unterwegs, als ihm kurz nach einer Kuppe von rechts ein Wildschwein ins Fahrzeug sprang. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro, wie die Polizei mitteilt. Das Wildschwein verendete bis zum Eintreffen der aufnehmenden Polizeibeamten. (AZ)

