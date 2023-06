Wildunfall mit mehreren Tieren bei Kaisheim: Fahrer unverletzt

Ein junger Buchdorfer Autofahrer verursacht am Dienstagabend auf der Höhe von Kaisheim mit seinem Pkw einen Wildunfall, er bleibt unverletzt.

Spätabends ist am Dienstag ein 21-jähriger Buchdorfer mit seinem Pkw auf der Kreisstraße DON27 von Leitheim nach Hafenreut unterwegs gewesen. Gegen 22.10 Uhr prallte er mit seinem Fahrzeug gegen drei Rehe, die inmitten der Fahrbahn standen, zwei der Tiere erfasste er frontal. Die Wucht des Aufpralls schleuderte die beiden Rehe laut Polizeiangaben in den rechten Straßengraben. Sie waren noch am Leben, als die Polizeibeamten den Jagdpächter riefen. Der Fahrer blieb unverletzt, allerdings entstand ein Sachschaden, der rund 2500 Euro beträgt. (AZ)

