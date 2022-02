Wird der Radweg von Kaisheim nach Leitheim schon 2024 fertig?

Plus Der Landkreis Donau-Ries und die Gemeinde Kaisheim wollen eine Lücke im Radwegnetz schließen. Ein Vorschlag für die Trasse liegt schon auf dem Tisch.

Diese Nachricht hören Radfahrer gerne: Schon in naher Zukunft könnte eine größere Lücke im Wegenetz des Donau-Ries-Kreises geschlossen werden. Auf dem Gebiet der Marktgemeinde Kaisheim soll eine Verbindung entstehen, die drei Ortsteile miteinander verbindet: Kaisheim, Hafenreut und Leitheim. Nun stellte Alexander Wolfinger, Radverkehrsbeauftragter des Landkreises, im Gemeinderat in Kaisheim den Entwurf für das Projekt vor.