Wohnanlage im Kaisheimer Ortszentrum lässt weiter auf sich warten

Plus Seit fast 20 Jahren gibt es Pläne für ein größeres Bauprojekt mitten in Kaisheim. Jetzt war es erneut Thema im Gemeinderat.

Vor fast 20 Jahren ging bei der Gemeinde Kaisheim ein erster Bauantrag ein, doch seitdem hat sich auf einem Grundstück im Zentrum des Kernorts noch immer nichts getan. Dort soll eigentlich eine Wohnanlage entstehen. Nun beschäftigte das Thema einmal mehr den Marktgemeinderat.