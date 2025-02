Kleinkunstbühne Thaddäus in Kaisheim: Nach dem Schock nun die gute Nachricht

Im März 2024 gab es für Fans und Freunde der Kaisheimer Kleinkunstbühne eine Schocknachricht: Das kleine Theater (nicht die Gastwirtschaft) sollte zum Jahresende schließen. Veranstalter und Impressario Jürgen Panitz (77) hatte sich dazu durchgerungen, in den Ruhestand zu gehen. Damit war das drohende Aus in greifbare Nähe gerückt. Nach rund 50 Jahren Kontaktpflege zu Agenturen und Vertragsabschlüssen, Programmgestaltung und Künstlerbetreuung, müsse einmal Schluss sein, so Panitz damals im Gespräch mit unserer Redaktion. Unter seiner Regie war das „Thaddäus“ mit unzähligen ganz großen Namen der Kabarett-Szene wie Gerhard Polt, den Well-Brüdern, Lizzie Aumeier oder Dieter Hildebrand zu einer echten Institution geworden.

