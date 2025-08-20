Videoaufnahmen führen nach Unfallflucht zu einer Frau

Dank der Aufzeichnungen einer Videokamera und umfangreicher Nachforschungen hat die Polizei eine Unfallflucht klären können, die am 9. August in Riedlingen passiert ist.

An jenem Tag partke ein 62-Jähriger zwischen 10.30 und 10.50 Uhr seinen schwarzen Kleinlaster (Pickup) auf der Fläche vor einem Discountermarkt in der Kaiser-Karl-Straße. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen nicht unerheblichen, frischen Schaden an der hinteren rechten Seite fest. Die Höhe des Sachschadens betrug nach ersten Schätzungen rund 3000 Euro. Da sich keine verursachende Person meldete, zeigte der 62-Jährige eine Unfallflucht an.

Die Beamten der Inspektion Donauwörth werteten unter anderem die Aufnahmen einer Videokamera (Dashcam) aus, die im Fahrzeug des Opfers montiert war. Auf den Bildern waren der andere Wagen sowie dessen potentielle Fahrerin zu sehen. Allerdings war das Kfz-Kennzeichen nicht lesbar. Im Rahmen aufwendiger Ermittlungen über das Kraftfahrtbundesamt gelang es den Polizisten schließlich, den passenden Pkw ausfindig zu machen. Der gehört einer 43-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries. Die Polizei leitete gegen die Frau ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (AZ)