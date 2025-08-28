Karten für Fußballspiel: Käufer gerät an Betrüger

Ein Mann aus der Region ist beim Versuch, sich vier Karten für ein Fußballspiel zu kaufen, an einen Betrüger geraten. Das Opfer zeigte den Fall am Mittwoch bei der Polizeiinspektion Donauwörth an. Der Käufer hatte auf einem deutschlandweit führenden Kleinanzeigenportal im Internet vier Tickets von einem privaten Verkäufer erworben. Er überwies per Blitzüberweisung rund 250 Euro auf das Konto einer spanischen Bank.

Nachdem das Geld transferiert worden war, löschte der Unbekannte seinen Account auf der Plattform und der Geschädigte erhielt keine Ware. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Warenbetrugs. (AZ)