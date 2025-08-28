Icon Menü
Karten für Fußballspiel: Mann aus Raum Donauwörth gerät im Internet an Betrüger

Donauwörth

Karten für Fußballspiel: Käufer gerät an Betrüger

Über das Internet will ein Mann vier Tickets für ein Fußballspiel kaufen. Jetzt ist er rund 250 Euro los.
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann, der an einen Betrüger geraten ist, hat sich an die Polizei in Donauwörth gewendet.
    Ein Mann, der an einen Betrüger geraten ist, hat sich an die Polizei in Donauwörth gewendet. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Ein Mann aus der Region ist beim Versuch, sich vier Karten für ein Fußballspiel zu kaufen, an einen Betrüger geraten. Das Opfer zeigte den Fall am Mittwoch bei der Polizeiinspektion Donauwörth an. Der Käufer hatte auf einem deutschlandweit führenden Kleinanzeigenportal im Internet vier Tickets von einem privaten Verkäufer erworben. Er überwies per Blitzüberweisung rund 250 Euro auf das Konto einer spanischen Bank.

    Nachdem das Geld transferiert worden war, löschte der Unbekannte seinen Account auf der Plattform und der Geschädigte erhielt keine Ware. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Warenbetrugs. (AZ)

