Kartenverlosung: Freier Eintritt zum Musical "Dracula" im Deutschen Theater

Das Musical "Dracula" von Frank Wildhorn nach dem Bestseller von Bram Stoker feierte soeben seine Premiere auf der Bühne des Deutschen Theaters in München. Bis Mitte November treibt der Graf nun dort sein blutiges Unwesen. In der Titelrolle ist Thomas Borchert zu erleben, den Part seines Gegenspielers van Helsing übernimmt Patrick Stanke. Mit dabei ist auch Roberta Valentini, die in München bereits als Elisabeth begeisterte. Der amerikanische Komponist Frank Wildhorn, berühmt geworden durch seine Bühnenwerke "Jekyll & Hyde", "Der Graf von Monte Christo" und "Bonnie and Clyde", lässt in "Dracula" den Kampf zwischen Hell und Dunkel auch musikalisch spannungsreich austragen. Für den passenden Sound sorgt ein 17-köpfiges Orchester unter Leitung des bekannten Dirigenten Andreas Kowalewitz. Für unsere Leser verlosen wir zweimal zwei Karten für die Aufführung am Dienstag, 25. Oktober. Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie uns eine E-Mail an: gewinnspiel@donauwoerther-zeitung.de oder ein Fax 0906/780645 mit dem Betreff "Dracula" und Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer. Einsendeschluss ist Freitag, 21. Oktober, 11 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter: augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Tel. 0821/777-2355. Zudem sind noch Restkarten im Kulturbüro der Stadt Donauwörth, Rathausgasse 2, Tel. 0906/789161 erhältlich. Wer diesmal kein Glück hat, kann unter www.deutsches-theater.de. Karten erwerben. (AZ)