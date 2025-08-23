Icon Menü
Katzenfoto-Wettbewerb: Die Gewinner-Fotos aus dem Donau-Ries-Landkreis

Landkreis Donau-Ries

Große Resonanz beim Katzenfoto-Wettbewerb: Das sind die „Katzenstars“ im Donau-Ries-Kreis

Das Katzenfoto-Voting ist abgeschlossen: Zwei Samtpfoten aus Monheim und Untermagerbein erhielten die meisten Stimmen.
    Das sind die Siegerfotos des Katzen-Votings aus dem Landkreis Donau-Ries.
    Das sind die Siegerfotos des Katzen-Votings aus dem Landkreis Donau-Ries. Foto: Felix Meyer und Maja Kellner

    Zum Weltkatzentag am 8. August haben die Donauwörther Zeitung und die Rieser Nachrichten ihre Leserinnen und Leser dazu eingeladen, ihre schönsten Katzenfotos einzusenden. Ob verschlafen auf der Fensterbank, neugierig im Garten oder frech mit einem Wollknäuel – gesucht waren einzigartige Momente, die die charmante und besondere Persönlichkeit der Katzen aus dem Landkreis Donau-Ries zeigen. Der Aufruf stieß auf großes Interesse.

    Insgesamt gingen über 100 Einsendungen bei den Redaktionen ein. Leser und Leserinnen aus dem ganzen Landkreis sendeten Fotos ein und präsentierten stolz ihre Katze. Angesichts der großen Beteiligung musste das Online-Voting in zwei Abstimmungen – eine für das Ries sowie eine für Donauwörth und Umgebung – aufgeteilt werden.

    Gewinnerfotos kommen aus Monheim und Untermagerbein

    Aus Donauwörth und Umgebung setzte sich Trixi aus Monheim durch. Fotografiert von Felix Meyer überzeugte die graue Katzendame vor einem prächtigen Sonnenuntergang auf dem heimischen Balkon die meisten Leserinnen und Leser und erhielt bei der Abstimmung die meisten Stimmen.

    Trixi aus Monheim erhielt beim Katzen-Voting für Donauwörth und Umgebung die meisten Stimmen.
    Trixi aus Monheim erhielt beim Katzen-Voting für Donauwörth und Umgebung die meisten Stimmen. Foto: Felix Meyer

    Im Ries ging der Titel „Katzenstar 2025“ an Toffee aus Untermagerbein. Das Foto von Maja Kellner zeigt Toffee, wie sie neugierig ihre Nase in die Kamera streckt.

    Im Ries konnte sich Toffee aus Untermagerbein gegen die anderen Einsendungen durchsetzen.
    Im Ries konnte sich Toffee aus Untermagerbein gegen die anderen Einsendungen durchsetzen. Foto: Maja Kellner

    Katzenfotos aus dem Landkreis Donau-Ries in der digitalen Katzen-Galerie anschauen

    Alle eingesandten Fotos sind weiterhin auf der Webseite der Donauwörther Zeitung und der Rieser Nachrichten zu sehen. So können sich alle Katzenfreunde im Landkreis einen Eindruck von der Vielfalt und dem Charakter der tierischen Mitbewohner verschaffen.

    Der zehnjährige Kater Moses aus Marxheim probiert die neueste Hutmode.
    Zum Weltkatzentag am 8. August hat die Redaktion der Donauwörther Zeitung aufgerufen, das süßeste, ulkigste, ungewöhnlichste Katzen-Foto einzusenden. Stimmen Sie jetzt für ihren Katzen-Star ab!
    Voting
    Zahlreiche Leserinnen und Leser haben der Redaktion der Rieser Nachrichten Fotos von ihren Katzen geschickt. Stimmen Sie jetzt für Ihren Favoriten ab!

    Die zahlreichen originellen, liebevollen oder witzigen Aufnahmen belegen, wie viel Freude Katzen ihren Besitzern Tag für Tag bereiten. Die Redaktion bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die vielen Zusendungen und die Beteiligung. (anv)

